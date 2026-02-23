Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт был вынужден отправиться в Германию на операцию и пропустит оставшуюся часть сезона КХЛ. Об этом сообщает «СЭ».

Седрик Пакетт globallookpress.com

Решение о вмешательстве связано с состоянием здоровья хоккеиста, и теперь он сосредоточится на полном восстановлении.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Пакетт провёл 21 матч, набрав 10 результативных очков — шесть голов и четыре передачи. Его вклад в игру команды был заметен, однако травма не позволит ему продолжить участие в матчах до конца сезона.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками после 57 проведённых игр.