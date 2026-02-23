Традиционно пресс-служба КХЛ назвала лучших игроков 23-й недели текущего сезона.

Сергей Иванов globallookpress.com

Лучшим вратарем стал Сергей Иванов из СКА. Он дважды отстоял всухую в матчах против «Салавата Юлаева» (4:0) и ЦСКА (3:0), сделав 64 сэйва.

Приз лучшего защитника забрал Иван Мищенко из «Амура». На его счету две заброшенных шайбы и три ассиста за четыре матча.

Лучшим форвардом стал Нэйтан Тодд(«Ак Барс»). 30-летний канадец набрал 5 (3+2) очков в трех встречах и стал автором победной шайбы в игре с «Ладой» (4:2).

Матвей Поляков из СКА стал лучшим новичком. Он сыграл три встречи и набрал в них 2 (1+1) очка.