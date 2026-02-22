Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:1).

Ярослав Люзенков — главный тренер «Сибири» globallookpress.com

«Счет, можно сказать, футбольный. Одна ошибка предопределила исход матча. К сожалению, не забили. Есть вопросы к нападающим, все‑таки их 12 человек. Должны хоть что‑то создавать.

Почему не получилось в большинстве? С ходу сложно сказать, не было хорошего завершающего броска», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» располагается на 8-й позиции в таблице Востока с 57-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Салаватом Юлаевым» 24-го февраля.