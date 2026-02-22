Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов пропустит следующий матч регулярного чемпионата КХЛ из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Павел Карнаухов — нападающий ЦСКА globallookpress.com

Стало известно, что Карнаухов дисквалифицирован из-за толчка в спину клюшкой защитника СКА Павла Коледова во встрече команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ (0:3). Во время матча капитан ЦСКА был удален до конца встречи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п. 1.11.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Карнаухов провел за ЦСКА 58 матчей, забросил 12 шайб и сделал столько же голевых передач.