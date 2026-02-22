Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Александр Барков высказался о матче против «Салавата Юлаева» (5:3).

Александр Барков
Александр Барков globallookpress.com

«Хорошая игра, хорошая командная победа.  Ребята вышли биться и дисциплинированно выполняли задание, хотя в конце дали сопернику глоток воздуха.  Но парни молодцы.

Мы планировали хорошо прессинговать и двигаться.  Готовились к этой игре, старались перекрыть ходы "Салавата", что нам и удавалось», — цитирует Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.