«Спартак» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Мы планировали хорошо прессинговать и двигаться. Готовились к этой игре, старались перекрыть ходы "Салавата", что нам и удавалось», — цитирует Баркова «Матч ТВ» .

«Хорошая игра, хорошая командная победа. Ребята вышли биться и дисциплинированно выполняли задание, хотя в конце дали сопернику глоток воздуха. Но парни молодцы.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Александр Барков высказался о матче против «Салавата Юлаева» (5:3).

2.15

Прогнозы•Завтра 17:00 Торпедо — Динамо Минск. Прогноз и ставка Минчане заберут очки в Нижнем Новгороде?

Хоккей•Сегодня 16:52 «Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Хоккей•Вчера 19:40 «Локомотив» — «Динамо» Мн: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:23 СКА — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Милан-2026•Сегодня 19:16 «Звездно-полосатый» реванш: сборная США обыграла Канаду в матче за олимпийское золото

Милан-2026•Сегодня 03:40 Канада — США: финал, который ждали 12 лет

Милан-2026•Сегодня 01:48 Образцовое исполнение: Финляндия переехала Словакию в матче за бронзу

Милан-2026•18/02/2026 10:50 Скандинавский разрыв: почему Норвегия так и не стала хоккейной державой

Милан-2026•16/02/2026 14:00 Хоккей по-итальянски: победители и неудачники общего этапа мужского турнира на Олимпиаде

Выбор читателей

Футбол•18/02/2026 08:39 Аттракцион невиданной щедрости. «Баия» требует от ЦСКА 25 млн евро за Пульгу

Милан-2026•20/02/2026 04:47 Фигурка на ОИ-2026: Сакамото проиграла Лю, риск Петросян не оправдался

Милан-2026•17/02/2026 05:42 Побег в лес: как норвежский горнолыжник потерял золото, палки и самообладание

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Футбол•18/02/2026 03:50 Винисиус забил шедевр и попал в расистский скандал: «Реал» увёз странную победу из Лиссабона

Самое интересное

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•12/01/2026 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола

Футбол•12/01/2026 19:19 Менеджер или главный тренер: влияет ли должность на власть внутри клуба?

Футбол•12/01/2026 12:58 Синдром былого величия: как «Манчестер Юнайтед» стал заложником прошлого