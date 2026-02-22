Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Александр Барков высказался о матче против «Салавата Юлаева» (5:3).
«Хорошая игра, хорошая командная победа. Ребята вышли биться и дисциплинированно выполняли задание, хотя в конце дали сопернику глоток воздуха. Но парни молодцы.
Мы планировали хорошо прессинговать и двигаться. Готовились к этой игре, старались перекрыть ходы "Салавата", что нам и удавалось», — цитирует Баркова «Матч ТВ».
«Спартак» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.