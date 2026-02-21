В субботу, 21 февраля, сборная Словакии сыграет против сборной Финляндии в матче за 3-ее место Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Словакия

Словаки забрали верхнюю позицию в группе B. Заработав 6 очков и обеспечив лучшие дополнительные показатели, команда оставила позади Финляндию и Швецию. Уже на старте ОИ-2026 Словакия сумела зажечь, сокрушив Финляндию (4:1). Следом была зафиксирована победа над Италией (3:2) и поражение от Швеции (3:5). В четвертьфинале команда Владимира Орсага не заметила сопротивления Германии (2:6), однако в полуфинальной встрече не выдержала натиск сборной США (2:6).

Сборная Словакии провела выдающийся турнир, пробившись во второй за четыре года матч за третье место на Олимпийских играх. С яркими молодыми исполнителями, команда Владимира Орсага демонстрирует по-хорошему дерзкий хоккей, в силу своих возможностей стараясь проявлять настойчивость в нападении и вгрызаться в соперников за счет самоотдачи. В составе Словакии кадровые потери отсутствуют.

Финляндия

В трех матчах группового турнира Финляндии удалось набрать 6 очков. Благодаря лучшей разнице голов, команда заняла 2-е место и обеспечила прямой выход в плей-офф. После поражения от Словакии в дебютной игре (1:4), Финляндия разгромила Швецию (4:1) и переехала Италию (11:0). В четвертьфинале команда Антти Пеннанена одержала волевую победу над Швейцарией, уступая 0:2 (3:2, от), а в полуфинале сама вела в 2 шайбы у Канады, но потерпела неудачу (2:3).

С составом, в котором только один хоккеист не представляет НХЛ, сборная Финляндии остановилась в шаге от второго за четыре года олимпийского финала. По ходу турнира коллектив Антти Пеннанена выдал серию противоречивых результатов — помимо 1:4 от Словакии, финны горели швейцарцам. Однако за счет характера и системного обустройства команда готова к борьбе за бронзу. У Финляндии нет кадровых потерь.

Личные встречи

Финляндия обыграла Словакию в 5 матчах из 6 последних. Финляндия не забивала словакам больше 2 голов в 3 матчах из 4 последних. В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов.

