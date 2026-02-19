Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении в матче с «Динамо» (0:4).

Дмитрий Михайлов
Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«В первом периоде мы допустили ошибки.  Во втором и третьем периодах пытались выровнять ситуацию.  Но всё равно что‑то серьезное соперник не позволил сделать, отсюда такой результат.

Хоккей — игра ошибок.  Сегодня мы сделали такие ошибки.  Ребятам донесли, что это недопустимо.  Но где‑то эмоции, где‑то несогласованность.  Будем разбираться», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе.  «Сочи» — на последней 11-й позиции с 40 баллами.