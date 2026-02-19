Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении в матче с «Динамо» (0:4).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«В первом периоде мы допустили ошибки. Во втором и третьем периодах пытались выровнять ситуацию. Но всё равно что‑то серьезное соперник не позволил сделать, отсюда такой результат.

Хоккей — игра ошибок. Сегодня мы сделали такие ошибки. Ребятам донесли, что это недопустимо. Но где‑то эмоции, где‑то несогласованность. Будем разбираться», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции с 40 баллами.