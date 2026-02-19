Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон не сможет помочь своей команде до конца текущего сезона КХЛ из-за травмы. Клуб официально включил его в список травмированных игроков.

Фредрик Классон globallookpress.com

Шведский хоккеист получил повреждение 13 февраля в матче против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В одном из эпизодов Классон упал на лед после столкновения с соперником и смог уйти с площадки только с помощью партнеров.

Последующее медицинское обследование показало, что у Классона серьезная травма нижней части тела, которая потребует длительного времени на восстановление.