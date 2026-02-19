Один из величайших защитников в истории КХЛ Пол Коффи снова будет работать в «Эдмонтон Ойлерз», за который провел много лет в качестве игрока.

Пол Коффи (справа) и его бывший партнер Уэйн Гретцки globallookpress.com

«Я рад вернуться и работать вместе с Крисом Кноблаухом и всем персоналом. До конца регулярки осталось 24 игры — у нас достаточно времени, чтобы набрать обороты для еще одного успешного выступления в плей-офф», — сказал Коффи пресс-службе канадского клуба.

Там он будет он отвечать за игроку защитников. Член Зала хоккейной славы занимал этот пост в течение двух предыдущих сезонов, но летом 2025-го перешел на должность советника по хоккейным операциям.

Напомним, что Коффи работал в «Эдмонтоне» с ноября 2023 года — конец регулярки 2024/25. Тогда команда пропускала в среднем 2,78 гола за игру — 5-е место в НХЛ за этот период. Сейчас клуб идет 25-м по данному показателю — 3,29 шайбы.