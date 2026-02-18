Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (0:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков
Евгений Корешков globallookpress.com

«Уже второй матч у нас не совсем получается то, что мы задумали.  Восток нас так серьезно накрыл, и отсюда такие решения, которые мы принимаем в завершениях атак.  И удаления, и игровая дисциплина сказываются.  Я думаю, мы сейчас все вместе выберемся из этой ситуации и в ближайших матчах всё наладим.

Мы каждый матч играем на победу.  Постараемся выиграть в следующем матче.  Но мы сейчас не на пике, это 100 процентов.  Да, пауза была.  Но в ней мы маленько поработали.  Эта пауза даст плоды, но чуть попозже.

Ожидали ли такое сильное начало от «Салавата Юлаева»?  Повторю, что мы принимали необоснованные решения.  Это связано с тем, что мы еще не восстановились полностью.  Вообще многое идет от головы.  Кому‑то нужно в себе покопаться, не без этого.  Конечно, после матча мы поговорили с ребятами и всё высказали.

С чем связана безголевая серия Ливо?  Может, у него что‑то внутри есть?  Но с нашей стороны мы пытаемся сделать всё.  Меняем сочетания троек под него, всё перепробовали.  Но пока шайба не идет.  Ждем«, — приводит слова Корешкова "Матч ТВ".

«Трактор» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.