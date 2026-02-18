Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (0:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Уже второй матч у нас не совсем получается то, что мы задумали. Восток нас так серьезно накрыл, и отсюда такие решения, которые мы принимаем в завершениях атак. И удаления, и игровая дисциплина сказываются. Я думаю, мы сейчас все вместе выберемся из этой ситуации и в ближайших матчах всё наладим.

Мы каждый матч играем на победу. Постараемся выиграть в следующем матче. Но мы сейчас не на пике, это 100 процентов. Да, пауза была. Но в ней мы маленько поработали. Эта пауза даст плоды, но чуть попозже.

Ожидали ли такое сильное начало от «Салавата Юлаева»? Повторю, что мы принимали необоснованные решения. Это связано с тем, что мы еще не восстановились полностью. Вообще многое идет от головы. Кому‑то нужно в себе покопаться, не без этого. Конечно, после матча мы поговорили с ребятами и всё высказали.

С чем связана безголевая серия Ливо? Может, у него что‑то внутри есть? Но с нашей стороны мы пытаемся сделать всё. Меняем сочетания троек под него, всё перепробовали. Но пока шайба не идет. Ждем«, — приводит слова Корешкова "Матч ТВ".

«Трактор» с 58 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.