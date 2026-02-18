Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Спартаком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу у «Спартака» забросил нападающий Александр Беляев на 26-й минуте.
В составе минского «Динамо» голы записали на свой счет Вадим Мороз на 28-й минуте, Вадим Шипачёв на 30-й минуте, Тай Смит на 39-й минуте, Виталий Пинчук на 45-й, Даниил Липский на 50-й минуте и Ксавье Улле на 54-й минуте.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 2 голевыми передачами.
После этого матча минское «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 75-ю очками в активе. «Спартак» — на 7-й позиции (64).