«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

В составе омской команды голы записали на свой счет Михаил Котляревский на 25-й минуте и Эндрю Потуральский на 29-й минуте.

У «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин на 9-й минуте, Никита Дыняк на 30-й минуте в меньшинстве, Никита Лямкин на 50-й минуте, Митчелл Миллер на 51-й и Григорий Денисенко на 59-й минуте в пустые ворота.

Нападающий казанцев Дмитрий Яшкин также оформил 2 голевые передачи.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 77-ю очками в активе.«Авангард» — на 2-й строчке с 82 баллами.