В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» из Владивостока на своем льду уступил челябинскому «Трактору» со счетом 2:3.

Степан Горбунов globallookpress.com

Гости первыми забросили три шайбы. На 10-й минуте отличился Михаил Григоренко, через шесть минут шайбу забросил Василий Глотов, а на 33-й минуте счет 3:0 в пользу гостей стал после точного броска Степана Горбунова.

Хозяева смогли ответить голами Вячеслав Основин (42-я) и Павла Шэна (60-я).

«Трактор» одержал 4-ю победу подряд и сейчас идет 7-м с 58 очками. «Адмирал» (38) замыкает таблицу «Востока».