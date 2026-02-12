«Сочи» одержал гостевую победу над «Нефтехимиком» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Даниил Сероух — нападающий «Сочи» globallookpress.com

В составе гостей голы записали на свой счет Антон Малышев на 15-й минуте, Даниил Сероух на 21-й минуте, Матвей Гуськов на 26-й минуте, Егор Петухов на 47-й и Василий Мачулин на 59-й минуте в пустые ворота.

У «Нефтехимика» шайбы забросили Тимур Хайруллин на 28-й минуте, Александр Дергачёв на 45-й и Андрей Белозёров на 53-й минуте.

После этого матча «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 39-ю баллами, а «Нефтехимик» — на 5-й строчке Востока (59).