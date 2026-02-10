Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Лады» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Непростой для нас матч. Казалось, перед третьим периодом владеем инициативой, но одна смена все перевернула с ног на голову. Нас подвела игровая дисциплина. Два удаления за нарушение численного состава — никуда не годится. Для нас хороший повод с этим разобраться. Чтобы обыграть "Ладу" сегодня, требовались совсем другие усилия», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 69 очками занимает четвертое место в Западной конференции.