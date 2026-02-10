Главный тренер «Лады» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Павел Десятков globallookpress.com

«Последняя игра с "Торпедо" была достаточно давно — в конце октября. Поэтому мы готовились скорее по их последним матчам. Не все сегодня удалось, не все гладко было. "Торпедо" — тренерская команда, видна большая работа Алексея Исакова. Мы, выходцы из ВХЛ, поддерживаем друг друга в этом плане. У нас получились хороший первый и третий периоды, а вот второй — не очень. К тому же проиграли много вбрасываний сегодня, а это преимущество соперника», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 38 очками занимает десятое место в Западной конференции.