Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин во время отпуска в Дубае получил необычный подарок — оригинальный торт от местного шеф-повара. Российский хоккеист вместе с супругой отправился на отдых в период олимпийской паузы в НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

На десерте была сделана символичная надпись: «На пути к 1000 голам».

В текущем сезоне-2025/26 Овечкин провёл 59 матчей, в которых забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач. Сейчас 40-летний нападающий переживает небольшую безголевую серию — он не может отличиться уже пять встреч подряд. Всего на его счету 996 голов в матчах НХЛ.