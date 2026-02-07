Бывший нападающий сборной России Павел Дацюк оценил игру нападающего «Салавата Юлаева» Александра Жаровского и форвард «Локомотива» Егора Сурина.

Егор Сурин — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Они очень хорошо себя проявляют. Придет время, и они выйдут на лидирующие позиции во всей КХЛ.

Меня вообще радует, что есть молодые игроки, которые именно играют. Они — не лимитчики, а пробились в состав за счет своей тяжелой работы и таланта», — сказал Дацюк «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сурин провел за «Локомотив» 45 матчей, забросил 15 шайб и сделал 17 голевых передач.

Жаровский принял участие в 44-х встречах за «Салават Юлаев» и набрал 36 (13+23) очков.