Бывший главный тренер сборной России по хоккею, Владимир Плющев, поделился своими прогнозами о фаворитах хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

Владимир Плющев globallookpress.com

«Традиционно фаворитами считаются североамериканские команды и скандинавские сборные. Также можно отметить чехов, которые в последнее время демонстрируют интересный хоккей. Возможно, появятся и другие команды, которые смогут побороться за призовые места. Не стоит забывать о Дании, которая на последних чемпионатах мира доставляла нам немало проблем», — сказал Плющев «Чемпионату».

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Основные соревнования состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо.