Минчане прервали серию из четырех поражений и занимают третье место в Западной конференции, набрав 69 очков. «Лада» с 36 баллами по прежнему замыкают турнирную таблицу, находясь на 11-й строчке.

У хозяев отметились Арсен Таймазов (13'), Дмитрий Кугрышев (30') и Никита Сетдиков (35').

В составе победителей отличились Роберт Хэмилтон (19'), Николас Мелош (26'), Вадим Шипачев (35'), Алекс Лимож (42'), Виталий Пинчук (46'), Даррен Диц (52') и Станислав Галиев (52', 54').

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 8:3.

