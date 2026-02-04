Голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался об игре московского «Динамо» в последних матчах нынешнего сезона КХЛ.

«Динамо потерпело 11 поражений в последних 14 матчах? Трудно спорить с тем, что в январе "Динамо" провалилось в организации своей игры. В первых матчах под руководством Вячеслава Козлова команда выглядела совсем по-другому — был налажен переход из обороны в атаку, присутствовала игровая дисциплина, работало большинство.

Серия матчей "на ноль" тому подтверждение. Затем что-то надломилось. Команда потеряла энергию, появилась апатия, исчезло большинство. Отсюда серия поражений.

Причины? В первую очередь — психология. Кто-то говорил, что Козлов поменял стиль игры, но я этого не заметил, изменения, если и были, то самые минимальные. Будем надеяться, что команда взяла небольшую паузу перед плей-офф, чтобы на главные матчи выйти на свежести. Хотя в это не так легко поверить», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 60-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 10-го февраля.