Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Рады за Олега Майстренко, он важный гол забил, это хорошее подспорье. Готовимся дальше.

Дубль Костина? Для нападающего это особенно важно. Без разницы, какой год, часто голы приходят от избыточного желания победить.

С чем связана победа не при лучшей игре: Рано говорить, что у нас рост команды, по шажочкам парни учатся выигрывать игры, которые тяжело складываются.

Есть ли цель войти в четверку? В своей работе я давно пришел к выводу, что качество игры, понимание ребят и команда в раздевалке и на льду это основное, что мы создаём. А четверка или пятерка, мы не забивает этим голову», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 64 очками занимает пятое место в Западной конференции.