Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над московским «Динамо» (3:0).

Ги Буше globallookpress.com

«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось то, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику почувствовать жизнь.

Совершали брак, из‑за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру. В третьем периоде мы вернулись к тому, как должны играть. И уверенно довели матч до победы», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. «Динамо» М — на 7-й позиции Запада с 60-ю баллами.