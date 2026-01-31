Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Разин globallookpress.com

«Лучше не комментировать такие игры, а то можно наговорить лишнего. Нас с победой, концовку хочется забыть.

Обычная западная команда, хорошо подобранный состав, хорошее большинство. Проверка для команды, как обычно. В концовке совершаем такие глупости, что нет слов. Если не брать последние минуты третьего периода, можно сказать, что идеальный матч», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 82 баллами занимает первое место в Восточной конференции.