Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказался о возможном увольнении Игоря Ларионова с аналогичной должности в санкт-петербургском клубе.

«Думаю, что это вброс.  Тут никакой спешки не должно быть.  Пять поражений, конечно, серьезный момент, но Ларионов имеет большой опыт как тренер и бывший игрок.  Надеюсь, он поправит эту ситуацию.  Это гладкий чемпионат, здесь всякое возможно.  Бывают и спады серьезные.  Это опыт, который приобретают все: игроки, специалисты, руководство.  Проанализируют ситуацию и будут выправлять, чтобы в дальнейшим такого не было.  Не думаю, что разбрасываться специалистами — правильное решение», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимает 8-е место в Западной конференции, проиграв последние пять встреч кряду.