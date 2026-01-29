Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказался о возможном увольнении Игоря Ларионова с аналогичной должности в санкт-петербургском клубе.

Вячеслав Быков globallookpress.com

«Думаю, что это вброс. Тут никакой спешки не должно быть. Пять поражений, конечно, серьезный момент, но Ларионов имеет большой опыт как тренер и бывший игрок. Надеюсь, он поправит эту ситуацию. Это гладкий чемпионат, здесь всякое возможно. Бывают и спады серьезные. Это опыт, который приобретают все: игроки, специалисты, руководство. Проанализируют ситуацию и будут выправлять, чтобы в дальнейшим такого не было. Не думаю, что разбрасываться специалистами — правильное решение», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимает 8-е место в Западной конференции, проиграв последние пять встреч кряду.