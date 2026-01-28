Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Откуда у команды сегодня было столько энергии? Что вы имеете в виду под батарейками? Это была наша третья игра на выезде. Я же общаюсь, разговариваю с ребятами. Они сказали, что в первых двух матчах было тяжело. А в третьей уже стали акклиматизироваться. Сегодня они чувствовали себя лучше физически. Эти моменты сложно просчитать. Я собираю информацию от коллег и игроков, кто как себя чувствует, как надо готовиться. Конечно, географическая специфика очень сильно влияет.

Была ли особая роль у Шетсакова? Особого задания у него не было. То, что он дирижировал на вбрасываниях — центральный нападающий обязан всех расставлять. Я не согласен тем, что Аркаша провоцирует. Он вообще не провокатор. Это рабочий игрок, который честно трудится на льду во всех матчах», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 36 баллами находится на последнем, 11-м месте в Восточной конференции.