Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Откуда у команды сегодня было столько энергии?  Что вы имеете в виду под батарейками?  Это была наша третья игра на выезде.  Я же общаюсь, разговариваю с ребятами.  Они сказали, что в первых двух матчах было тяжело.  А в третьей уже стали акклиматизироваться.  Сегодня они чувствовали себя лучше физически.  Эти моменты сложно просчитать.  Я собираю информацию от коллег и игроков, кто как себя чувствует, как надо готовиться.  Конечно, географическая специфика очень сильно влияет.

Была ли особая роль у Шетсакова?  Особого задания у него не было.  То, что он дирижировал на вбрасываниях — центральный нападающий обязан всех расставлять.  Я не согласен тем, что Аркаша провоцирует.  Он вообще не провокатор.  Это рабочий игрок, который честно трудится на льду во всех матчах», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 36 баллами находится на последнем, 11-м месте в Восточной конференции.