Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил о травме защитника команды Владислава Провольнева.

Владислав Провольнев — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Приглашение Ника Эберта связано с тем, что Провольнев выбыл до конца сезона? Да, Влад выбыл до конца сезона. К сожалению, такое произошло. На флажке подписали Эберта, ждем решения по визе и завтра ждем Клима Костина», — заявил Никитин «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Провольнев провел за ЦСКА 43 матча, забросил шайбу и сделал 6 голевых передач.

Сегодня, 26-го января московские армейцы обыграли «Северсталь» со счетом 5:2. После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 58-ю очками в активе.