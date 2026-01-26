Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).

Ярослав Люзенков — главный тренер «Сибири» t.me/hockeyclubsibir

«Эмоциональная победа. Предполагали, что будет тяжело. Потому что скоростная команда, которая играет дома. Первый период по скоростям было все нормально, а потом начали удаляться. Глупые удаления, особенно когда вшестером выскакиваем. Но это наши недоработки. Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что они делают. Когда сравняли, то было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко. Благодарен ребятам за эту игру.

На что делали акцент во время тайм‑аута, который длился полторы минуты? Тут в принципе очевидно. Естественно, хотели выпускать шестого игрока. Просто говорили, кто за какие ситуации отвечает, надо было выиграть вбрасывание и доставить шайбу под ворота. Просто и эффективно.

За счет чего выиграли практически все вбрасывания в концовке? Сложный вопрос. В начале чемпионата у нас был момент, когда игрок все вбрасывания выиграл, а ключевое проиграл. Вот как тут быть? Это хоккей, это спорт.

Счастливое стечение обстоятельств? Без удачи в спорте тоже не бывает. В этом тоже есть момент. Но ребята верили, это было видно по их глазам. Когда мы только первый гол забили, была реакция у ребят. Когда мы сравняли, то было понятно, что здесь можно что‑то соорудить. Вошли в зону, простота, подставление… И еще одна шайба», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 47-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 29-го января.