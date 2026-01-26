Сумеет ли «Салават» зацепиться за очки в Минске?

В понедельник, 26 января, минское «Динамо» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Денис Ян метил в дальний угол ворот «Динамо», ловушкой парировал шайбу вратарь хозяев Демченко.

22' После видео просмотра, определено: гол «Салавата» отменен.

22' «Динамо» сделало запрос на видео просмотр на предмет правильности гола «Салавата».

22' Просочилась шайба за линию ворот «Динамо» после сутолоки на пятаке, Сучков выкатил из-за ворот хозяев с шайбой, а Данил Алалыкин доработал эпизод.

22' Бросок Данилы Алалыкина с входа в зону атаки «Салавата», шайба сотрясла перекладину ворот «Динамо».

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Динамо» Минск

20' Перерыв. Больше атаковало «Динамо», «Салават» действовал с акцентом на оборону, ничейный результат первого периода закономерен.

20' В полных составах играют команды.

19' Позиционная атака «Салавата» в формате 4 на 4.

18' Удаления у «Динамо» и «Салавата», по 2 минуты за удар клюшкой получили Тай Смит и Девин Броссо.

18' Девин Броссо ворвавшись в зону «Динамо» нанёс бросок в створ ворот, выкатившись из ворот Демченко на себя шайбу поймал.

17' Егор Сучков бросал из круга вбрасывания зоны атаки «Салавата», отразил шайбу вратарь хозяев Демченко.

16' Компактно обороняются хоккеисты «Салавата», нет свободного пространства в атаке у «Динамо».

15' Позиционная атака «Динамо», но положение «вне игры» её останавливает.

14' Много силовых приемов совершают игроки «Динамо», усложняя жизнь хоккеистам из Уфы.

13' Выровнялась игра, чуть снизился темп.

12' Через вброс попытались войти в зону атаки хоккеисты «Салавата», но защитники хозяев первыми на шайбе оказались.

11' Владимир Бутузов резко бросил с ходу после передачи от Максима Кузнецова в створ ворот «Динамо», надежен на последнем рубеже хозяев Василий Демченко.

10' Поочередно команды проводят позиционные атаки.

09' В полном составе играет «Салават».

09' Сильный бросок с дальней дистанции в створ ворот «Салавата» нанес Брэди Лайл, вратарь Вязовой шайбу поймал.

08' Организованно на своей синей линии встречают уфимцы атаки в большинстве «Динамо».

07' Удаление у «Салавата», на 2 минуты удален Сергей Варлов за игру высоко поднятой клюшкой.

07' В высоком темпе развивается игра.

06' Роб Хэмилтон целил в ближний угол ворот «Салавата» с близкого расстояния, но промахнулся.

05' Бросок Вадима Шипачёва из под защитника «Салавата», шайба попала во вратаря Вязового и улетела за пределы площадки.

05' Позиционная атака «Салавата», внимательно в обороне действуют минчане.

04' В полном составе играет «Салават».

03' Галиев бросал с близкого расстояния в створ ворот «Салавата», выкатившись из ворот Вязовой на себя шайбу поймал.

03' Получилось у «Салавата» вывести шайбу в меньшинстве из своей зоны.

02' Бросок Сэма Энаса после хорошего розыгрыша большинства «Динамо», парировал шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

02' Удаление у «Салавата», командный штраф 2 минуты, за нарушение численного состава.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

19:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:00 Матч пройдет на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:50 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Александр Дударов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Хенкель, Смит, Лайл, Диц; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Воронин, Карабань, Бориков, Усов, Пинчук, Шипачёв, Пышкайло, Галиев.

Стартовый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Варлов, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Газимов; Горшков, Родуолд, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов, Сучков, Ян, Бутузов, Фаизов.

«Динамо» Минск

После 48 матчей «Динамо» Минск оказалось на 2-й позиции Западной конференции с 65 очками на счету. На 1 турнирный пункт белорусы отстают от 1-й «Северстали». В начале последней игровой недели «Динамо» Минск за пределами родного катка одержало эффектную победу над СКА (4:3). На флажке серии выездных матчей белорусы потерпели поражение от «Локомотива» (1:2). Тем временем на домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова снесла «Шанхайских Драконов» (6:1).

В последние недели к «Динамо» Минск могли возникать вопросы с точки зрения свежести и качества организации игры, но ряд провалов не перерос в затяжной спад. Команда Дмитрия Квартальнова сохраняет минимальный разрыв между лидерами и в большинстве ситуаций демонстрирует непреклонность, особенно у себя дома, где текущая серия без поражений увеличилась до трех матчей. Не помогут команде в отчетной встрече Джошуа Брук и Ксавье Уэлле.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» обошел «Трактор» по дополнительным показателям и занял 6-ю позицию в таблице Востока. В 49 матчах уфимцы приобрели 50 очков. Неделю назад «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу» в гостях (5:2), доведя таким образом серию без поражений до пяти матчей кряду. Тем временем в рамках недавних выездов уфимцы крупно проиграли «Автомобилисту» (2:6) и «Авангарду» (2:5). Накануне команда Виктора Козлова взяла верх над «Сочи» (2:1).

Даже с учетом неудач в отдельных матчах можем сказать, что «Салават Юлаев» находится на подъеме. Сейчас у команды все прекрасно с точки зрения турнирного положения. Возможность выхода уфимцев в плей-офф не подлежит сомнению, тогда как низкая результативность на дистанции — вторая с конца среди клубов топ-8 — наверняка настораживает тренерский штаб. Не помогут команде в отчетной встрече: Алексей Василевский, Евгений Кузнецов и Дин Стюарт.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч в рамках регулярного сезона КХЛ, 30-го декабря в Уфе, в овертайме победило «Динамо» 2:3 ОТ.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 36 матчей. В 24 играх победил «Салават» в основное время, в 4 «Динамо». В овертаймах победа чаще оказывалась за минчанами: 2 победы «Динамо» и 1 у «Салавата». В серии буллитов у «Салавата» 3 победы, у «Динамо» 2.

