прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Минск-Арене» 26 января. Начало встречи — в 19:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 48 матчей «Динамо» Минск оказалось на 2-й позиции Западной конференции с 65 очками на счету. На 1 турнирный пункт белорусы отстают от 1-й «Северстали».

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Динамо» Минск за пределами родного катка одержало эффектную победу над СКА (4:3).

На флажке серии выездных матчей белорусы потерпели поражение от «Локомотива» (1:2). Тем временем на домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова снесла «Шанхайских Драконов» (6:1).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: В последние недели к «Динамо» Минск могли возникать вопросы с точки зрения свежести и качества организации игры, но ряд провалов не перерос в затяжной спад.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Дмитрия Квартальнова сохраняет минимальный разрыв между лидерами и в большинстве ситуаций демонстрирует непреклонность, особенно у себя дома, где текущая серия без поражений увеличилась до трех матчей.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» обошел «Трактор» по дополнительным показателям и занял 6-ю позицию в таблице Востока. В 49 матчах уфимцы приобрели 50 очков.

Последние матчи: Неделю назад «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ладу» в гостях (5:2), доведя таким образом серию без поражений до пяти матчей кряду.

Тем временем в рамках недавних выездов уфимцы крупно проиграли «Автомобилисту» (2:6) и «Авангарду» (2:5). Накануне команда Виктора Козлова взяла верх над «Сочи» (2:1).

Не сыграют: Алексей Василевский, Евгений Кузнецов, Дин Стюарт.

Состояние команды: Даже с учетом неудач в отдельных матчах можем сказать, что «Салават Юлаев» находится на подъеме. Сейчас у команды все прекрасно с точки зрения турнирного положения.

Возможность выхода уфимцев в плей-офф не подлежит сомнению, тогда как низкая результативность на дистанции — вторая с конца среди клубов топ-8 — наверняка настораживает тренерский штаб.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.49, победа «Салавата Юлаева» — в 4.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Уфимцы по-прежнему испытывают проблемы в матчах против топов, однако форма минского «Динамо» в последние недели позволяет команде Виктора Козлова рассчитывать на достойную встречу в столице Беларуси.

1.80 «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Динамо Минск — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой +1.5 за 1.80.

Прогноз: «Динамо» Минск остается одним из наиболее результативных клубов Лиги, поэтому в предстоящей игре постарается добиться победы за счет сильнейших качеств в атаке. «Салават Юлаев» со своей стороны вынужден будет действовать на встречных курсах, тем самым обеспечив высокую голевую активность.

2.05 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Динамо Минск — Салават Юлаев позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.