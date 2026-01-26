Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал 9-е поражение своей команды подряд.

Олег Браташ — главный тренер «Адмирала» globallookpress.com

Сегодня, 26-го января владивостокская команда проиграла «Авангарду» со счетом 2:5.

«Впечатления похожие от всех наших матчей последних. Мы боремся, имеем шансы, но не дотягиваем до положительного результата.

Девять поражений подряд у "Адмирала" при мне, что-то сразу пошло не так? Что-то пошло не так ещё до меня, иначе бы не было смены тренера. Да, результата нет, не все причины мы можем устранить, какие можем — исправляем, и сдвиги есть в плане тактики, физики. Мы на равных боремся с хорошими командами по игре. Но результатов пока нет», — передаёт слова Браташа Чемпионат.

После этого матча «Адмирал» занимает последнее 11-е место в таблице Востока с 34 баллами.