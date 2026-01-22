Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 22 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Торонто» — «Детройт» — 1:2 ОТ

В составе хозяев отличились Скотт Лотон в основное время и Дилан Ларкин в овертайме. За гостей шайбу забросил Симон Эдвинссон.

«Детройт» набрал 66 очков в 51 матче и занимает 3-е место на «Востоке». «Торонто» идет на 9-й строчке — 57 очков в 50 играх.

«Колорадо» — «Анахайм» — 1:2 Б

В основное время у «Дакс» забил Джеффри Вьел, а у «Эвеланш» — Гевин Бриндли. Победный буллит на счету Микаэля Гранлунда.

«Анахайм» продлил победную серию и с 55 очками в 50 матчах занимает 7-е место в Западной конференции. «Колорадо» лидирует — 77 очков в 48 играх.

«Юта» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ

В основное время у «Маммот» забили Барретт Хэйтон, Лоусон Крауз, Барретт Хэйтон и Клэйтон Келлер. В овертайме Келлер оформил дубль и принес хозяевам победу.

Шайбы в составе «Флайерз» забивали Кэмерон Йорк, Бобби Бринк и Кристиан Дворак (дубль).

«Юта» одержала 4-ю победу кряду и с 56 очками в 50 матчах занимает 6-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 55 очков в 49 играх.

«Калгари» — «Питтссбург» — 1:4

Единственный за «Калгари» на счету Егора Шаранговича.

В составе гостей отличились Сидни Кросби, Томас Новак, а также российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин (также у него ассист). В этом сезоне 24-летний Чинахов в 10 матчах набрал 4 (3+1) очка. У 39-летнего Малкина в 34 матчах 37 (11+26) очков.

«Калгари» (47 очков после 50 игр) занимает 13-е место в Западной конференции. «Питтсбург» (59 очков после 49 матчей) располагается на 6-м месте в Восточной конференции.

«Сиэтл» — «Айлендерс» — 4:1

Победу хозяевам принесли голы Мэттью Бенайерса, Винса Данна, Каапо Какко и Джареда Маккэна.

Единственную шайбу за гостей забросил Антони Дюклер. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил 4 шайбы и сделал 21 сейв.

«Сиэтл» (53 очка) прервал серию из 4-х поражений подряд и после 49 матчей поднялся на 9-ю строчку в Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» (59 очков) идут седьмыми на «Востоке» после 50 игр.

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 4:3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Босер, Эвандер Кейн, Дрю О`Коннор и Филип Гронек, у хозяев отличились Дилан Строум и Джастин Сурдиф (дубль).

Александр Овечкин сделал голевую передачу. Теперь у него в 51 матче 43 (20+23) набранных очка.

«Ванкувер» прервал серию из 11 поражений подряд. Он занимает последнее, 16-е место в на «Западе» с 39 очками после 50 игр. «Вашингтон» (54 очка после 51 матча) располагается на 12-м месте в Восточной конференции.