Во Владивостоке продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом».

Митчелл Миллер globallookpress.com

В середине второго периода игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер забросил шайбу, установив новый рекорд для защитников клуба по количеству голов в сезоне.

На данный момент у Миллера 14 шайб в текущем регулярном чемпионате КХЛ, что является новым клубным рекордом для защитников. Предыдущее достижение принадлежало Илье Никулину, который забросил 13 шайб в сезоне 2014/2015.

За сезон Митчелл Миллер сыграл 48 матчей и набрал 34 очка: 14 голов и 20 результативных передач.