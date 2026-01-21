Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая игра, отличная заслуженная победа. Была потрясающая атмосфера плей‑офф, спасибо болельщикам, что так нас поддерживали. Соперник играл хорошо, повел в счете. Но нам сразу удалось сравнять. Хорошо отработало меньшинство, здорово сыграл в воротах Исаев. А в концовке Сурин забил свой гол. Очень рад и горд за ребят.

Почему Сурин не играл с Радуловым и Ивановым? Я еще до травмы Сурина хотел иногда менять Шалунова с Ивановым в этом сочетании. Плей‑офф уже не так далеко, хотелось пробовать разные варианты. В кубковых матчах всё может случиться. Травма Сурина отложила этот эксперимент. Сейчас они хорошо сыграли вместе.

На прошлой пресс‑конференции я говорил, что Сурин не сыграет в этом матче. Так и планировалось. Вообще он должен был провести первый матч на выезде, но доктор сказал, что его можно выпускать уже сейчас. Мы вчера только об этом узнали и решили его поставить в состав», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 65 очками занимает второе место в Западной конференции.