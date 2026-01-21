Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая игра, отличная заслуженная победа.  Была потрясающая атмосфера плей‑офф, спасибо болельщикам, что так нас поддерживали.  Соперник играл хорошо, повел в счете.  Но нам сразу удалось сравнять.  Хорошо отработало меньшинство, здорово сыграл в воротах Исаев.  А в концовке Сурин забил свой гол.  Очень рад и горд за ребят.

Почему Сурин не играл с Радуловым и Ивановым?  Я еще до травмы Сурина хотел иногда менять Шалунова с Ивановым в этом сочетании.  Плей‑офф уже не так далеко, хотелось пробовать разные варианты.  В кубковых матчах всё может случиться.  Травма Сурина отложила этот эксперимент.  Сейчас они хорошо сыграли вместе.

На прошлой пресс‑конференции я говорил, что Сурин не сыграет в этом матче.  Так и планировалось.  Вообще он должен был провести первый матч на выезде, но доктор сказал, что его можно выпускать уже сейчас.  Мы вчера только об этом узнали и решили его поставить в состав», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 65 очками занимает второе место в Западной конференции.