Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (2:5).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Соперник был сегодня более заряжен, чем мы. Они хорошо начали, мы не вошли в игру так, как хотелось. Но порадовал второй период, были моменты, чтобы внести интригу в матч. Однако не хватило мастерства в реализации моментов, нас же наказывали за ошибки. Но нос не вешаем, готовимся к выезду.

Не вывели шайбу из зоны в эпизодах с двумя первыми голами "Авангарда"? Ребята должны понимать важность каждого момента. Да, технический брак влияет, однако через эти грабли и учишься.

Плохая реализация во втором периоде? Во втором периоде уже нет волнения, там уже чисто мастерство. Нужно отдать должное Серебрякову, он сделал спасения в ключевые моменты матча», — передаёт слова Козлова Чемпионат.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Сочи» 24-го января.