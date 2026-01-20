Нападающий Даниил Гутик высказался о своем переходе из «Адмирала» в «Спартак».

«Дорогие болельщики "Адмирала"! Сегодня официально стало известно, что я покидаю клуб. Хочу сказать главное. Спасибо вам за поддержку, которую чувствовал в каждом матче, дома и на выезде. Ваши голоса и вера помогали мне расти и бороться до финальной сирены. Вы особенные! Атмосферу, которую вы создавали, я никогда не забуду.

Отдельно благодарю каждого сотрудника клуба и "Фетисов-Арены", в том числе администраторов, медицинский штаб, массажистов, тренеров, экипировщиков, ледовую и техническую службы, стюардов, охрану и всех остальных, о ком забыл сказать. Благодаря вам я мог думать только о хоккее.

Особая благодарность генеральному директору Алексею Андреевичу Ану и бывшему главному тренеру ХК "Адмирал" Леониду Григорьевичу Тамбиеву. Спасибо вам за доверие и возможность проявить себя. Благодаря вашей поддержке я смог сделать первые шаги в КХЛ.

Честно скажу, действительно хотел обмена. Я спортсмен, и ищу новый вызов. Соревнования у меня в крови! Но уезжать из Владивостока тяжело и очень непросто. Этот город, люди и арена стали частью моей жизни. Я уезжаю с благодарностью и теплом и всегда буду рад вернуться сюда. Спасибо, "моряки". До встречи на льду», — приводит слова Гутика пресс-служба «Адмирала».

В нынешнем сезоне форвард провел за владивостокскую команду 44 матча, забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач.