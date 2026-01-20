Нападающий Даниил Гутик в результате обмена перешел из «Адмирала» в московский «Спартак», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Даниил Гутик ХК «Адмирал»

В обратном направлении последовали нападающие Никита Ефремов, Даниэль Усманов и Егор Чезганов, а также права на Максима Мусорова.

В текущем сезоне Гутик набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах.

24-летний Ефремов в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка. 23-летний Чезганов в текущей регулярке сыграл 13 матчей (одна передача) за «Шанхайских Драконов», после чего перешёл в «Спартак». 23-летний Усманов сыграл 25 встреч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.