Во вторник, 20 января, екатеринбургский «Автомобилист» примет новосибирскую «Сибирь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

33' Продолжаются атаки «Автомобилиста», хоккеисты «Сибири» противостоят за счет быстрых контр выпадов.

32' Рид Буше хлестко бросил низом в створ ворот «Сибири», щитками отразил шайбу вратарь Красоткин.

32' «Автомобилист» захватил инициативу, вынуждая сибиряков обороняться.

31' В полном составе играет «Сибирь».

30' Павел Ткаченко убегал в меньшинстве на рандеву с вратарем «Авто», но переиграть Аликина не смог.

30' Бросок Денежкина из убойной позиции по воротам «Сибири», шайба в штангу ворот угодив, выскочила в поле.

29' Вывели шайбу из своей зоны в меньшинстве игроки «Сибири».

29' Удаление у «Сибири», командный штраф 2 минуты, за нарушение численного состава.

28' Отложенный штраф у «Сибири», поменялся вратарь «Авто» на дополнительного полевого.

27' Бросок Волка с дальней дистанции в створ ворот «Сибири», вратарь гостей Красоткин поймав шайбу игру на паузу поставил.

27' Позиционная атака «Авто», пока войти в зону атаки у хозяев не получается.

26' Включившись в прессинг игроки «Автомобилиста» усложняют развитие атаки «Сибири».

25' Отвечают команды атакой на атаку.

24' Быстрая атака «Авто», Кёртис Волк угрожал воротам «Сибири» с близкого расстояния, выручил гостей вратарь Красоткин.

24' Больше атакует «Сибирь» во втором периоде, от обороны действуют хозяева.

23' Алексей Яковлев попробовал «лакросс» исполнить из-за ворот «Авто», гол забить не получилось.

22' В полном составе играет «Автомобилист».

21' Второй период начался! «Сибирь» играет в большинстве ещё 1 минуту и 29 секунд.

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Сибирь»

20' Перерыв. Команды сыграли первый период с оглядкой на оборону, закономерные нули на табло.

20' Удаление у «Авто», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

19' Попытка Буше бросить с разворота по воротам «Сибири», защитник гостей Никита Баклашёв подставив клюшку переправил шайбу мимо створа ворот Красоткина.

18' Шайба под контролем «Авто», планомерно развивают позиционную атаку хозяева.

17' Перевели игру в зону атаки хоккеисты «Сибири», но до броска довести дело не получилось.

16' Неожиданный бросок Голышева в створ ворот «Сибири», справился с угрозой вратарь Красоткин.

15' Бросок подключившегося к атаке защитника «Сибири» Гордеева, ловушкой парировал шайбу вратарь Аликин.

14' Стараются быстро проходить среднюю зону игроки «Сибири», но хоккеисты «Автомобилиста» организованно разрушают попытки гостей.

13' Михаил Абрамов бросал с близкого расстояния по воротам «Авто», выручил хозяев вратарь Аликин.

12' В спокойном темпе продолжает развиваться игра, раскатившись из своей зоны игроки «Авто» ринулись в атаку.

11' Владеют шайбой хоккеисты «Авто», игроки «Сибири» откатились в свою зону.

10' Позиционная атака «Сибири», но до угроз воротам «Авто» дело не дошло.

09' Продолжается атака «Автомобилиста» после окончания большинства.

08' В полном составе играет «Сибирь».

07' Кизимов бросал с добивания по воротам «Сибири», шайба выше ворот пролетела.

07' Расставились в большинстве игроки «Авто» в зоне атаки и тщательно готовят угрозу воротам «Сибири».

06' Получилось у «Сибири» убежать в контр-атаку в меньшинстве, но с броском Орлова справился вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.

06' Удаление у «Сибири», на 2 минуты за задержку соперника удален Энди Андреофф.

05' Атака «Авто» угодила в «офсайд».

04' «Сибирь» пробует через вброс входить в зону атаки, внимательно действуют в обороне хозяева.

03' В спокойном темпе начинается игра, команды присматриваются друг к другу.

02' Бросок Ярослава Бусыгина от синей линии «Сибири», уверенно поймал шайбу вратарь гостей Антон Красоткин.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Автомобилиста».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет в «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Виктор Спирин из Тюмени и Сергей Юдаков из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Зборовский, Бусыгин, Блэкер, Осипов, Воробьёв, Щучинов, Трямкин; Спронг, Волк, Голышев, Буше, Мэйсек, Денежкин, Бывальцев, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

Стартовый состав «Сибири» Телеграм ХК «Сибирь»

«Сибирь»: Бердин, Красоткин; Зайцев, Аланов, Гордеев, Баклашёв, Чуркин, Орлов, Ахияров; Ткаченко, Кошелев, Неколенко, Андреофф, Сушко, Першаков, Пьянов, Лещенко, Широков, Яковлев, Талалуев, Бек, Абрамов.

«Автомобилист»

В 46 матчах «Автомобилист» заработал 55 очков, с которыми закрепился на 4-м месте Восточной конференции, на 2 пункта опережая 5-й «Нефтехимик». Предыдущую игровую неделю «Автомобилист» провел в Екатеринбурге, где в рамках первой встречи взял верх над «Барысом» (2:1, от). Днями позже подопечные Николая Заварухина одержали яркую победу над «Трактором» (4:1). В последнем матче уральцы переехали «Салават Юлаев» (6:2).

Располагаясь вблизи лидерского трио, «Автомобилист» проводит стандартный для себя сезон, который предполагает амплитудное движение командного тонуса. В конце 2025 года екатеринбуржцы выдали серию из пяти побед кряду, тогда как в начале 2026-го — трижды остались без очков. Тем временем на домашнем льду коллектив Заварухина не проигрывал в семи матчах из восьми последних. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Дмитрий Юдин.

«Сибирь»

«Сибирь» закрепилась на 8-й позиции Восточной конференции с 41 баллом на счету. На 2 турнирных пункта новосибирский клуб опережает «Амур» и «Барыс». После драматичного поражения от «Локомотива» неделями ранее (2:3, от) «Сибирь» провела короткую серию выездов. На гостевой площадке команда Ярослава Люзенкова уступила «Трактору» (1:4), но обыграла «Северсталь». В последнем домашнем матче новосибирцы потерпели поражение от «Нефтехимика» (1:3).

Накануне Ярослав Люзенков избавился от приставки «исполняющий обязанности» и получил постоянную должность главного тренера. На текущее время «Сибирь» справляется с промежуточными задачами в борьбе за плей-офф, но вместе с тем по-прежнему испытывает проблемы с организацией обороны и созданием остроты у чужих ворот. Не помогут команде в отчетной встрече Илья Талалуев и Илья Федотов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели сыграть 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Все 3 игры завершились победами «Автомобилиста» (7:1, 2:4 и 0:5).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 51 матч. В 20 играх победил «Автомобилист» в основное время, в 19 «Сибирь». В овертаймах 4 победы остались за «Сибирью». В серии буллитов у «Сибири» 6 побед, у «Авто» 2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08