прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 20 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 46 матчах «Автомобилист» заработал 55 очков, с которыми закрепился на 4-м месте Восточной конференции, на 2 пункта опережая 5-й «Нефтехимик».

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Автомобилист» провел в Екатеринбурге, где в рамках первой встречи взял верх над «Барысом» (2:1, от).

Днями позже подопечные Николая Заварухина одержали яркую победу над «Трактором» (4:1). В последнем матче уральцы переехали «Салават Юлаев» (6:2).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: Располагаясь вблизи лидерского трио, «Автомобилист» проводит стандартный для себя сезон, который предполагает амплитудное движение командного тонуса.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В конце 2025 года екатеринбуржцы выдали серию из пяти побед кряду, тогда как в начале 2026-го — трижды остались без очков. Тем временем на домашнем льду коллектив Заварухина не проигрывал в семи матчах из восьми последних.

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» закрепилась на 8-й позиции Восточной конференции с 41 баллом на счету. На 2 турнирных пункта новосибирский клуб опережает «Амур» и «Барыс».

Последние матчи: После драматичного поражения от «Локомотива» неделями ранее (2:3, от) «Сибирь» провела короткую серию выездов.

На гостевой площадке команда Ярослава Люзенкова уступила «Трактору» (1:4), но обыграла «Северсталь». В последнем домашнем матче новосибирцы потерпели поражение от «Нефтехимика» (1:3).

Не сыграют: Илья Талалуев, Илья Федотов.

Состояние команды: Накануне Ярослав Люзенков избавился от приставки «исполняющий обязанности» и получил постоянную должность главного тренера.

На текущее время «Сибирь» справляется с промежуточными задачами в борьбе за плей-офф, но вместе с тем по-прежнему испытывает проблемы с организацией обороны и созданием остроты у чужих ворот.

Статистика для ставок

«Автомобилист» не проигрывает дома на протяжении 6 последних матчей

«Автомобилист» забивал 4 и более голов в 3 домашних матчах из 4 последних

«Автомобилист» обыграл «Сибирь» в 2 домашних матчах из 3 последних, забросив 4 и более шайбы в каждом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.79, победа «Сибири» — в 5.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Автомобилист» выдал серию убедительных матчей на домашнем льду. На фоне явного классового и тактического превосходства над «Сибирью», которая остается худшей на Востоке по надежности в обороне, екатеринбуржцы вновь будут претендовать на высокую результативность.

2.08 Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Автомобилист — Сибирь позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 3.5 за 2.08.

Прогноз: По игре в защите команда Николая Заварухина входит в число сильнейших в конференции, поэтому нестабильным сибирякам будет нелегко продавить соперника в этом ключе.

1.75 Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Автомобилист — Сибирь принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 1.75.