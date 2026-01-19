Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о последних результатах московского «Динамо».

Владимир Плющев globallookpress.com

«Не думаю, что это спад, это просто системный кризис в команде, который начался не вчера, не сегодня, не в начале сентября. Думаю, что было допущено много принципиальных ошибок. Мне обидно за эту команду, в свое время я внес маленький вклад в победу "Динамо" в Кубке СССР. Знаю многих динамовцев, они переживают», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

«Динамо» в настоящий момент занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 55 очков.