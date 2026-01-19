Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Даллас» — «Тампа» — 1:4

«Даллас» — «Тампа» — 1:4

За хозяев отличился Оскар Бек. Заброшенными шайбами в составе «Тампы» отметились Доминик Джеймс, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Понтус Хольмберг.

На счету Никиты Кучерова голевая передача. Теперь у него 70 очков в этом сезоне. Этот рубеж пока покорился только Нэйтану Маккиннону («Колорадо»), Коннору Макдэвиду («Эдмонтон») и Маклину Селебрини («Сан-Хосе»).

«Тампа» продолжает лидировать на «Востоке» с 64 очками после 47 игр. «Даллас» идет на второй строчке «Запада» с 63 очками в 49 играх.

«Детройт» — «Оттава» — 4:3 ОТ

В составе «Детройта» голы забивали Аксель Сандин Пелликка, Лукас Раймонд, Джеймс ван Римсдайк и Алекс Дебринкэт (в овертайме).

За «Оттаву» отличились Дрейк Батерсон, Дилан Козенс и Шейн Пинто.

«Детройт» с 64 очками после 50 игр занимает 3-ю строчку на «Востоке». «Оттава» (51 очко после 48 матчей) занимает 13-е место.

«Детройт» — «Оттава» — 4:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 5:0

Голы в этой встрече забивали Райан Нюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане, Зак Хаймэн (дважды) и Василий Подколзин, который также сделал ассист. 24-летний россиянин в 50 матчах этого сезона набрал 23 (12+11) очка.

«Эдмонтон» в 50 матчах набрал 58 очков и занимает 5-е в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 13-м месте (46 очков после 49 матчей).