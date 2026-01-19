Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о матче против «Локомотива» (3:1).

Алексей Исаков
Алексей Исаков globallookpress.com

«Очень важный для нас матч.  Здорово, что победили на выезде.  У нас были определенные сложности с игрой.  Но сейчас команда начинает набирать желаемый ход.  Мы прекрасно понимаем: чтобы дальше играть на таком уровне, надо быть готовыми на 100 процентов.

Мы готовились к тому, что после выездного поражения "Локомотив" очень агрессивно начнет матч.  Тем более у нас статистика сильно отличается, и Ярославль очень сильно проводит именно первые периоды.  Очень серьезной задачей было справиться со стартовым натиском.  А дальше — ввязаться в игру и действовать по ситуации», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 60-ю очками в активе.  «Локомотив» располагается на 3-й строчке с 63 баллами.