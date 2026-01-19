Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против «Торпедо» (1:3).

Боб Хартли globallookpress.com

«У нас получился хороший второй период. Мы создали много голевых моментов в атаке. Забей хотя бы несколько из них, и это поменяло бы ход встречи. Потом получились достаточно серийные грубые ошибки в конце периода, что привело к голам. В итоге получился такой результат. Ни один из трех пропущенных голов не должен был случиться. Мы сами себе выстрелили в ногу», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 60-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 3-й строчке с 63 баллами.