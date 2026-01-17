В Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная команда «Сибирь» встретилась с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Встреча завершилась победой гостей с результатом 3:1.

Андрей Белозеров globallookpress.com

Первый гол был забит на 18-й минуте первого периода благодаря усилиям Евгения Митякина. Во втором периоде, на 19-й минуте, Андрей Белозеров увеличил преимущество своей команды. В концовке игры Андрей Белозеров и Семен Кошелев довели счет до финального. «Нефтехимик» продлил серию побед до пяти матчей.

Следующий матч «Сибири» пройдет на выезде против «Автомобилиста» 20 января. А «Нефтехимик» примет московское «Динамо» у себя дома 21 января.