Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (2:0).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хорошее начало от нас, здорово реализовали два выхода "один на один". Александр Волков использовал скорость, забил первый гол, вторую шайбу забросили после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, инициатива перешла к сопернику, этот отрезок не получился таким, как нам хотелось. В третьем периоде забрали шайбу под контроль и довели дело до победы. Волков много тренировался, вкалывал, получил шанс и был вознагражден шайбой.

Что с Никулиным? У него травма верхней части тела, пока точного диагноза нет. Но он выбыл на достаточно продолжительный срок.

Ждать ли от "Локомотива" активности на рынке? Мне комфортно с этим составом, у нас хорошая команда, много опытных и квалифицированных игроков. Перед дедлайном любая команда смотрит варианты, как усилить состав. Уверен, наш менеджмент тоже проводит работу», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Торпедо» 19-го января.