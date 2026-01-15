Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда»
«Это был матч уровня плей‑офф.  То, что нам нравится, чем и должен быть хоккей.  У нас был очень непростой серьезный противник, который в последнее время нашел свою игру.  Одержал шесть побед в последних семи матчах, побеждал топовые клубы.  Идет сплочённо и уверенно.  Немало бросают в створ ворот, играют в силовой манере.  ЦСКА напоминает то, как смотрелся "Локомотив" в прошлом сезоне.  У них очень сильный тренер, команда выглядит как единый кулак.

Поэтому нам надо было действовать дисциплинированно, играть в силовой манере.  Мы сделали 48 хитов, и в этом плане мы очень хорошо постарались.  Нам нужно было не позволить ЦСКА переиграть нас в этом компоненте.  Мы создали больше голевых моментов, наносили больше бросков.  Пропустили гол, но мне понравилось, как ребята на это отреагировали.  Во втором периоде мы сами себе немного создали проблемы.  И кроме этих 10 минут, мы провели уверенный матч — и эту победу заслужили», — цитирует Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе.  В следующем поединке омичи сыграют против «Трактора» 18-го января.