Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Это был матч уровня плей‑офф. То, что нам нравится, чем и должен быть хоккей. У нас был очень непростой серьезный противник, который в последнее время нашел свою игру. Одержал шесть побед в последних семи матчах, побеждал топовые клубы. Идет сплочённо и уверенно. Немало бросают в створ ворот, играют в силовой манере. ЦСКА напоминает то, как смотрелся "Локомотив" в прошлом сезоне. У них очень сильный тренер, команда выглядит как единый кулак.

Поэтому нам надо было действовать дисциплинированно, играть в силовой манере. Мы сделали 48 хитов, и в этом плане мы очень хорошо постарались. Нам нужно было не позволить ЦСКА переиграть нас в этом компоненте. Мы создали больше голевых моментов, наносили больше бросков. Пропустили гол, но мне понравилось, как ребята на это отреагировали. Во втором периоде мы сами себе немного создали проблемы. И кроме этих 10 минут, мы провели уверенный матч — и эту победу заслужили», — цитирует Буше «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Трактора» 18-го января.