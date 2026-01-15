Экс-форвард сборной России Евгений Артюхин высказался о перспективах «Шанхайских Драконов» попасть в плей-офф Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Команда показала, что она может играть. Есть предпосылки к тому, чтобы вернуться, но им нужно это делать в ближайшее время, отрыв большой. Если команде поможет встряска со сменой главного тренера, ребята задвигаются и вернутся на свой уровень. Понятно, что команде сложно, она собиралась с нуля без предсезонки. Но шансы еще есть.

Не думаю, что будет негатив из‑за ухода Галлана. Но все мы понимаем, что всем нужен результат. В этом году "Шанхай" был очень амбициозным, им нужен результат. Может, они считают, что смогут его добиться с новым тренером», — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

«Шанхай» на данный момент занимает девятое место в Западной конференции с 43 баллами, отставая от восьмой строчки на 8 очков.