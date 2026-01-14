Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (5:3).

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Хорошая, интересная игра. Было много борьбы. Радует, что ребята проявили характер и заслужили победу.

Были ли у игроков эмоции, которых не хватило в дерби с ЦСКА? Да, сегодня были, даже чересчур. Пришлось опустить планку, потому что начались ненужные удаления.

Стал ли вызов Ружички в сборную неожиданностью? Не назову вызов Ружички на Олимпиаду неожиданностью, ещё летом знали, что он может поехать. У нас есть ребята, у которых появится шанс проявить себя, когда Адам будет отсутствовать», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Торпедо» 17-го января.