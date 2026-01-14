«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Мальцев — нападающий «Спартака» globallookpress.com

У «бело-голубых» отличились Артём Швец-Роговой на 25-й минуте, Джордан Уил на 27-й и Никита Гусев на 47-й минуте.

В составе «Спартака» шайбы забросили Андрей Миронов на 12-й минуте, Михаил Мальцев на 21-й минуте, Адам Ружичка на 34-й минуте, Данил Пивчулин на 48-й и Демид Мансуров на 56-й минуте.

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. Московское «Динамо» располагается на 5-й строчке с 55-ю баллами.