Шанхайские Драконы и Сочи готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 12.01.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 19:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Сочи — Шанхайские Драконы 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.03 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Шанхайские Драконы:

Ничья:

Сочи:

Где смотреть онлайн Шанхайские Драконы — Сочи?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

